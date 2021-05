Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,07 EUR -1,02% (18.05.2021, 20:19)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,068 EUR -1,18% (18.05.2021, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (18.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bonner Konzerns Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei ein Vorhaben mit milliardenschweren Konsequenzen: Die Deutsche Telekom wolle Unternehmenskennern zufolge ihren Anteil an T-Mobile US aufstocken, um die Kontrolle zu übernehmen. Die erste Reaktion der Anleger auf entsprechende Berichte sei eindeutig - der Kurs einer Aktie steige, ein anderer falle.Die Deutschen zielten auf eine Mehrheitsbeteiligung bei dem Unternehmen, berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Ein Telekom-Sprecher habe keinen Kommentar zu der Angelegenheit abgegeben. Zuvor habe das "Handelsblatt" darüber berichtet.Die Aktie von T-Mobile US habe auf die Nachricht hin einen Teil ihrer Tagesverluste wettgemacht. Die Telekom-Aktie habe auf die Nachricht hin etwas abgegeben.Derzeit halte die Telekom gut 43 Prozent der Aktien an T-Mobile US. Den Berichten zufolge wolle Telekom-Chef Timotheus Höttges seine Pläne, in die Mehrheit zu gehen, beim Kapitalmarkttag am Donnerstag vorstellen.Billig werde das Ganze womöglich nicht: T-Mobile US sei stark positioniert, aber in den vergangenen Monaten sei der Kurs der Aktie auch stark gestiegen. Gleichzeitig dürfte es in Deutschland Bedenken geben - Stichworte: Arbeitsplätze und Netzausbau. Und einige Anleger würden um die Dividende fürchten. Die Telekom schiebe schließlich schon jetzt einen Schuldenberg von mehr als 120 Milliarden Euro vor sich her.Zudem solle es eine Vereinbarung mit Softbank aus der Zeit der Fusion von Sprint mit T-Mobile geben. Die Telekom solle unter anderem ein Vorkaufsrecht zu günstigen Konditionen für die Softbank-Anteile an T-Mobile haben. 101 Dollar pro Aktie müsste die Telekom demnach zahlen. Aktueller Börsenkurs: 137 Dollar.Das Argument der Telekom-Führung sei klar: Der Plan müsse umgesetzt werden, um sich zusätzliche Erträge zu sichern. Ob dafür kurzfristig noch mal ein paar Milliarden Euro Schulden mehr aufgenommen werden müssten, sei dann womöglich auch egal. Der charttechnische Befreiungsschlag lasse vorerst allerdings auf sich warten.Gewinne laufen lassen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. T-Mobile-Anleger könnten die Entwicklungen ohnehin ganz entspannt verfolgen. (Analyse vom 18.05.2021)(mit Material von dpa-AFX)