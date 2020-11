Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,36 EUR +1,31% (09.11.2020, 12:39)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,575 EUR +2,24% (09.11.2020, 12:53)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (09.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im starken Marktumfeld könne auch die Deutsche Telekom zu Wochenbeginn weiter zulegen. Derweil trenne sich der Konzern von seinem Geschäft in Rumänien. Die Beteiligung an Telekom Romania Communications gehe an den französischen Wettbewerber Orange. Der Deal bewerte das Unternehmen insgesamt mit 497 Millionen Euro.54 Prozent an Telekom Romania Communications würden bislang OTE gehören, der Anteil sei somit 268 Millionen Euro wert. An dem griechischen Telekomkonzern halte wiederum die Deutsche Telekom 45 Prozent. Nun gehe das Festnetzgeschäft in Rumänien an Orange. Das Geld solle genutzt werden, um in den 5G-Ausbau in Griechenland zu investieren. Das Mobilfunkgeschäft in Rumänien bleibe derweil bei OTE."Der Verkauf von Telekom Romania ist eine strategische Entscheidung im Zusammenhang mit den neu definierten Prioritäten und Wachstumsplänen der OTE-Gruppe, um die Entwicklung der Gruppe zu unterstützen und Wert für alle Beteiligten zu schaffen", so OTE-CEO Michael Tsamaz. Nach dem Abschluss der Transaktion voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 solle der Nettogegenwert nach Transaktionskosten und erforderlichen Rückstellungen an die OTE-Aktionäre ausgeschüttet werden.Das große Portfolio der Deutschen Telekom erfahre immer wieder Veränderungen. Größere Auswirkungen auf den Aktienkurs habe der Deal mit Orange nicht. Wichtigste Tochter bleibe T-Mobile US. Die Beteiligung dort decke inzwischen alleine weite Teile des Börsenwerts der Deutschen Telekom ab. Aktuell scheine die Bewertung der Mutter deshalb zu günstig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.