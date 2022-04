XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (14.04.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: V-Formation als Signalgeber? - ChartanalyseAm 7. März war die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einem volatilen Handelsverlauf bis auf 14,47 EUR gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Allerdings hätten sich die Kurse noch am selben Tag von dem neuen Jahrestief nach oben abdrücken und per Handelsschluss die Volumenspitze im Bereich von 15,00 EUR verteidigen können. Das Level mit den höchsten Umsätzen seit dem Corona-Tief im März 2020 habe anschließend als Sprungbrett für eine starke Erholung gedient. In der seien die Kurse am 7. April bis auf 17,78 EUR gestiegen, was einem Plus von 22,9% binnen eines Monats entspreche. Gleichzeitig sei dabei im Chart ein V-Muster herausgebildet worden.Ausblick: Mit dem Top bei 17,78 EUR hätten sich die Notierungen unmittelbar an das Februar-Hoch bei 17,82 EUR herangeschoben. Doch statt dort ein V-Muster zu vollenden, sei es für die Papiere zunächst ein Stück zurückgegangen - was allerdings auch daran gelegen habe, dass die Aktie am Freitag ex Dividende gehandelt worden sei.Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müssten die Kurse nun das Dividenden-Gap bei 17,56 EUR schließen und auf ein neues April-Hoch steigen. Dabei sollte in einem Zug (idealerweise per Schlusskurs) auch das Februar-Top bei 17,82 EUR überboten und damit das V-Muster vollendet werden. Gelinge der Break, hätten die Papiere zunächst Platz bis zu den beiden markanten Tops vom Juli und September bei 18,43 EUR sowie 18,44 EUR. Darüber wäre ein Anstieg bis zum 2021er Hoch bei 18,92 EUR möglich, wobei sich aus dem V-Muster sogar Aufwärtspotenzial bis zur runden 20er Marke ableiten ließe, die zuletzt vor zwanzig Jahren berührt worden sei.