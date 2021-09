XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (22.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Seit Wochen zeige der Trend bei der Deutschen Telekom nach unten. Vom Mehrjahreshoch hätten sich die Papiere des Magenta-Konzerns mittlerweile deutlich entfernt. Nachdem noch am Montag eine weitere Gap nach unten aufgegangen sei, habe diese aber bereits wieder geschlossen werden können. Rückenwind für eine weitere Aufholjagd liefere nun Goldman Sachs.Gespräche mit Vertretern der Unternehmen hätten gezeigt, dass der deutsche Telekommunikationsmarkt insgesamt rational sei. Das stütze alle Marktteilnehmer. Die T-Aktie bleibe deshalb auf der viel beachteten "Conviction Buy List". Dabei liege das Kursziel mit 26 Euro satte 50 Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau.Mit dem Rücksetzer am Montag könnte der DAX-Titel tatsächlich die Tiefs erreicht haben. Denn nicht nur vonseiten der Analysten spreche viel für höhere Kurse. Auch der komplexe Deal zum Ausbau der Beteiligung an T-Mobile US sollte sich nach und nach auszahlen. Gerade bei der US-Tochter laufe es auch operativ gut. Angesichts der günstigen Bewertung könnte der heutige Gap-Close nur der erste Schritt auf dem Weg zurück Richtung Mehrjahreshoch bei 18,92 Euro sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,374 EUR +0,86% (22.09.2021, 14:44)