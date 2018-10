XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (30.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Das Wertpapier mache am Dienstag das, was sie schon seit einigen Wochen auszeichne: in einem ruppigen Handelsumfeld Ruhe ausstrahlen. Damit sollte es demnächst jedoch vorbei sein.Wie das Unternehmen jetzt mitgeteilt habe, wolle es am 8. November die Bücher öffnen und über das abgelaufene Quartal berichten. Was in der Vergangenheit regelmäßig für lange Gesichter gesorgt habe, verspreche dieses Mal zumindest ein wenig Unterhaltung.Wie komme die Telekom-Tochter T-Mobile US mit ihren Fusionsplänen für Sprint voran und wie laufe der Umbau bei T-Systems? Vonseiten der Investoren bestünden einige Fragen, Telekom-Boss Tim Höttges dürfte also zumindest ein paar interessante Details im Gepäck haben.Was das operative Geschäft betreffe, seien sich die meisten Beobachter einig: die Bonner würden solide Zahlen abliefern und beim Umsatz rund 18,9 Mrd. Euro aufrufen, nach 18,3 Mrd. Euro im Vorquartal. Beim Gewinn betrage die Konsensschätzung 0,24 Euro je Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: