Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (29.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Omikron-Crash am Freitag habe auch die Aktie der Deutschen Telekom wieder verstärkt unter Druck gesetzt. Die Auswirkungen auf das defensive Geschäftsmodell dürften allerdings selbst bei einem schlimmeren Verlauf der neuen Corona-Variante eher gering sein. Angesichts des hohen Schuldenbergs plane die Telekom unabhängig davon einen Strategiewechsel.Wie das "Handelsblatt" berichte, wolle die Telekom in mehreren EU-Ländern Partnerschaften mit Investoren für den Glasfaserausbau eingehen. So werde etwa in Österreich ein Joint Venture vorbereitet, bei dem die Telekom und ein Partner jeweils 150 Millionen Euro beisteuern sollten. Inklusive Schulden könnte das Gemeinschaftsunternehmen mit rund einer Milliarde Euro bewertet werden. Das Bieterverfahren solle Anfang kommenden Jahres beginnen. Ein ähnliches Vorgehen werde laut Bericht in Polen angestrebt.Bislang habe die Telekom die Infrastruktur selbst kontrolliert. Durch den hohen Schuldenberg von über 130 Milliarden Euro sei nun aber eine Neuausrichtung erforderlich. Zuletzt habe CFO Christian Illek bereits erklärt, dass die eigenen Ziele für die Schuldenquote sowohl im laufenden als auch in weiteren Jahren verfehlt werden dürften. Per Ende September habe das Verhältnis von Nettofinanzverbindlichkeiten inklusive Leasing-Verbindlichkeiten zum bereinigten EBITDA 3,02 betragen. Ziel des Konzerns sei eigentlich eine Zone zwischen 2,25 und 2,75.Es sei durchaus zu begrüßen, dass die Telekom Partner an Bord hole. Auch Wettbewerber seien vergleichbare Wege gegangen. So lasse sich auch die attraktive Dividende sichern, die für viele Anleger nach wie vor ein kräftiges Kaufargument sei.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link