ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (06.05.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Rally möglich - ChartanalyseDie Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) markierte am 30. März 2021 ein Jahreshoch bei 17,36 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dieses Hoch stelle das aktuelle Hoch in der Rally seit März 2020 dar. Danach sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen. Dabei sei die Aktie zwar unter den gebrochenen Abwärtstrend ab Mai 2017 zurückgefallen, habe sich aber am knapp darunter liegenden EMA 50 wieder gefangen. Auf diesem EMA sei der Wert einige Tage seitwärts gelaufen. Im gestrigen Handel habe er sich von diesem EMA gelöst und sei wieder über den Abwärtstrend und den Widerstand bei 16,25 EUR geklettert.Damit könnte die Konsolidierung seit dem Jahreshoch zu Ende sein. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen zu einer weiteren Rally in Richtung 16,82-17,04 EUR, 17,36 EUR und später sogar bis ca. 18,55-18,60 EUR ansetzen. Ein Rückfall unter das bisherige Konsolidierungstief bei 15,85 EUR würde allerdings auf eine weitere Abwärtsbewegung an den Aufwärtstrend seit März 2020 hindeuten. Dieser Trend verlaufe heute bei ca. 14,73 EUR. (Analyse vom 06.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,372 EUR +0,01% (06.05.2021, 08:52)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,412 EUR +1,99% (05.05.2021, 17:40)