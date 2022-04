Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (07.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Vorstandschef der Deutschen Post, Frank Appel, führe künftig auch den Aufsichtsrat der Deutschen Telekom. Das Kontrollgremium des größten deutschen Telekommunikationskonzerns habe Appel am Donnerstagabend im Anschluss an die Hauptversammlung zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt, wie die Deutsche Telekom mitgeteilt habe. Zuvor hätten die Deutsche Telekom-Aktionäre den Weg für den Post-Chef frei gemacht, in Personalunion auch den Aufsichtsrat zu führen.Der Hintergrund: Appel wolle gut ein Jahr lang eine Doppelfunktion wahrnehmen und auf dem Chefsessel der Deutschen Post bleiben und zugleich an der Spitze des Deutsche Telekom-Aufsichtsrats stehen. Bei etlichen Aktionärsvertretern sei das nicht gut angekommen. Sie hätten vor einer zeitlichen Überbelastung Appels gewarnt und darauf verwiesen, dass ein Regelwerk zur guten Unternehmensführung von so einer Doppelfunktion abrate.Appel selbst habe auf der Hauptversammlung seine Kandidatur verteidigt. Er habe angekündigt, er werde in Kürze einen Teil seiner Aufgaben bei der Deutschen Post abgeben, um genug Zeit für sein Aufsichtsratsmandat bei der Deutschen Telekom zu haben. Darüber hinaus habe er in der Vergangenheit schon mehrfach ähnliche Doppelbelastungen bewältigt - etwa als er in der Finanzkrise gleichzeitig Postchef und Aufsichtsratsvorsitzender der Postbank gewesen sei.Die T-Aktie könne derweil ihre seit einigen Wochen gestartete Aufholbewegung fortsetzen. Sie befinde sie sich nur noch knapp unter dem Februar-Hoch bei 17,82 Euro. Ein Sprung darüber würde weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen und den Weg in Richtung des Augusthochs 2021 bei 18,92 Euro frei machen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" i in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom und Deutsche Post.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link