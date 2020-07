Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Mit der US-Fusion und dem 5G-Ausbau stelle die Deutsche Telekom derzeit die Weichen für die Zukunft. Doch auch personell müsse sich der DAX-Konzern neu ausrichten. So werde bereits seit Monaten spekuliert, wer Nachfolger des aktuellen Aufsichtsratsvorsitzenden Ulrich Lehner werden könnte. Nun scheine sich ein Favorit herauskristallisiert zu haben.Laut einem Bericht des "Manager Magazins" werde der ehemalige BMW-Chef Harald Krüger bereits zur Hauptversammlung 2021 das Amt von Lehner übernehmen. Eigentlich würde dessen Mandat noch bis 2022 laufen. Krüger sei bereits seit Mai 2018 Mitglied des Telekom-Aufsichtsrats und solle der bevorzugte Kandidat des Bundes sein, der noch immer knapp 32 Prozent an der Telekom halte. Die ehemalige Siemens-Personalchefin Janina Kugel solle derweil neu in das Kontrollgremium einziehen.Als Aufsichtsratschef der Deutschen Telekom müsse Krüger vor allem auch die Kommunikation mit dem Bund im Auge behalten. Lehners Arbeit habe hier als vorbildlich gegolten. Doch der neue starke Mann habe ebenfalls einen guten Ruf. "Krüger ist als langjähriges Mitglied des Aufsichtsrats mit der Telekomthematik schon bestens befasst und bringt als ehemaliger Vorstandsvorsitzender von BMW auch die nötige Erfahrung im Umgang mit Aktionären und den Finanzmärkten mit", habe das "Handelsblatt" bereits im März ein langjähriges Telekom-Aufsichtsratsmitglied zitiert.Es scheine so, als ob der personelle Übergang bei der Telekom geräuschlos verlaufe. Anleger müssten sich hier keine Sorgen machen. Dennoch habe sich das Chartbild wieder etwas eingetrübt. Die Aktie sei beim ersten Ausbruchsversuch über das Corona-Erholungshoch gescheitert. Ein neuer Anlauf dürfte aber nicht lange auf sich warten lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: