Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (03.06.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Neue Mittelfristziele gesetzt - AktienanalyseMit gut 17,35 Euro hat die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) nicht nur ihr Hoch aus dem April übertroffen, sondern sogar den höchsten Stand seit 2017 markiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Für frischen Schwung hätten die Aussagen auf dem Kapitalmarkttag gesorgt. Der Konzern wolle bei seiner amerikanischen Mobilfunktochter aufstocken. "Ja, wir wollen uns die Mehrheit an T-Mobile sichern", habe Telekom-Chef Tim Höttges bei der Veranstaltung in Bonn gesagt. Wann er die im Juni 2024 auslaufenden Kaufoptionen auf weitere Aktien des US-Unternehmens ziehen werde, habe der Manager allerdings offen gelassen. Derzeit halte die Gesellschaft 43 Prozent an T-Mobile US, habe durch eine Stimmrechtsvereinbarung mit dem japanischen Softbank-Konzern aber bereits die Kontrolle und rechne die amerikanische Tochter damit auch voll in den eigenen Geschäftszahlen ein. Unterdessen schaue sich der Vorstand den Rest des Konzerns an. Er schließe die Trennung von bestimmten Geschäftsbereichen nicht aus.Damit nicht genug: Die Deutsche Telekom habe sich auch neue Mittelfristziele gesetzt. Demnach solle der Umsatz bis zum Jahr 2024 jährlich um ein bis zwei Prozent zulegen und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sogar um drei bis fünf Prozent. Gleichzeitig solle das bereinigte Ergebnis je Aktie von 1,20 Euro im vergangenen Jahr auf mehr als 1,75 Euro klettern. "Wir wollen die starke Entwicklung der vergangenen Jahre noch übertreffen und den Konzern mit nachhaltigem Wachstum in die Zukunft führen", so Höttges. Das solle sich auch auf den Konten der Aktionäre niederschlagen: Unter Vorbehalt sollten 40 bis 60 Prozent des Ergebnisses ausgeschüttet werden, wobei das Minimum weiterhin bei 60 Cent je Aktie bleibe.Auf dem weiteren Weg nach oben stehe der T-Aktie nun das 2017er Hoch bei 18,15 Euro im Weg. Sollte der Sprung darüber gelingen, wäre das ein äußerst positives Zeichen, schließlich sei das Terrain darüber seit Anfang 2002 nicht mehr erreicht worden. (Ausgabe 21/2021)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,188 EUR -0,29% (03.06.2021, 11:56)