Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (15.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Angesichts der unklaren Kosten für 5G und der offenen Zukunft der wachstumsstarken US-Tochter bleibe die Gemengelage bei dem DAX-Titel unübersichtlich. Das hemme den Aktienkurs und sorge seit Wochen für eine Seitwärtsbewegung. Doch nachhaltiger Verkaufsdruck komme bei der T-Aktie auch nicht auf. Und damit präsentiere sich die Deutsche Telekom-Aktie deutlich stabiler als die Konkurrenten bei der 5G-Auktion.Die Papiere von Vodafone, Telefónica Deutschland und auch 1&1 Drillisch würden jeweils so tief notieren wie seit mindestens 2014 nicht mehr. Das Problem: Die Konzerne seien wegen ihrer finanziellen Situation nicht so gut aufgestellt, um die finanziellen Herausforderungen der 5G-Auktion zu stemmen. Nachdem gestern bereits Vodafone den Markt mit einem Milliardenverlust geschockt habe, würden nun die Zahlen von 1&1 Drillisch und deren Mutter United Internet für lange Gesichter bei den Investoren sorgen.Enttäuschende Quartalszahlen und die anhaltende Unsicherheit um 5G hätten bei Drillisch und United Internet jeweils für einen Kursrückgang von bis zu zehn Prozent gesorgt. Die lange Dauer und die hohen Kosten der Auktion würden Anleger abschrecken, denn nach wie vor sei unklar, wie es bei Drillisch in Zukunft weitergehe.Investoren sollten nicht ins fallende Messer greifen und trotz der historischen Tiefstkurse bei Vodafone, Telefónica, Drillisch und United Internet an der Seitenlinie bleiben. Die Unsicherheit sei momentan einfach zu groß.Engagierte Anleger sollten bei der Dividendenperle aber dabei bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: