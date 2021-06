Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,93 EUR +0,88% (15.06.2021, 09:06)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,788 EUR -0,03% (14.06.2021)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Starke Tage lägen hinter der Aktie der Deutschen Telekom. Bei 17,96 Euro habe der DAX-Titel ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Das 20-Jahres-Hoch von 2017 bei 18,15 Euro sei nicht mehr weit entfernt. Neuen Schwung könnte es jetzt von Seiten der Ratingagenturen geben, Moody's zeige sich zuversichtlicher.Die Experten hätten zwar ihr Rating mit Baa1 bestätigt, den Ausblick aber von negativ auf stabil angehoben. Sie würden damit rechnen, dass sich die Performance der Telekom in den Kernmärkten Deutschland und USA verbessern werde. Zudem strebe das Management an, den Verschuldungsgrad - also das Verhältnis der Schulden zum operativen Gewinn - von 3,8 im Jahr 2021 auf etwa 3,0 im Jahr 2024 zu senken.Es sei noch ein weiter Weg für die Telekom, den massiven Schuldenberg zu reduzieren. Doch der hohe Cash Flow ermögliche es dem Konzern, hier nach und nach Fortschritte zu erzielen - und gleichzeitig Dividenden zu zahlen. Wichtig sei das auch, um in Zukunft den Kauf weiterer T-Mobile-US-Anteile von Softbank stemmen zu können. Ziel des DAX-Konzerns dürfte es in jedem Fall sein, hier eine Mehrheitsbeteiligung zu erreichen, nachdem man derzeit gut 43 Prozent halte.Der positivere Ausblick von Moody's sei durchaus positiv zu werten. Größere Kursauswirkungen seien allerdings nicht zu erwarten.Angesichts des starken Chartbilds und der guten operativen Entwicklung gilt aber ohnehin weiter: Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: