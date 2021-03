ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (23.03.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) charttechnisch unter die Lupe.Nachdem der STOXX Europe 600 Telecom im März 2020 ein neues Jahrtausendtief habe hinnehmen müssen, nehme inzwischen eine Bodenbildung mehr und mehr Gestalt an. Für einen endgültigen Befreiungsschlag würde ein Spurt des Branchenbarometers über die Hürden bei rund 225 Punkten sorgen. Auf der Suche nach spannenden Einzelwerten innerhalb des Sektors falle der Blick schnell auf die Aktie der Deutschen Telekom. Auf Monatsbasis arbeite das Papier an einem Bruch des seit Mai 2017 bestehenden Baissetrends (akt. bei 16,00 EUR). Diese Trendlinie lasse sich bis zum Jahrtausendbeginn verlängern, denn bereits 2000 und 2001 habe sie eine Rolle gespielt. Charttechnisch stelle ein nachhaltiger Trendbruch eine Steilvorlage dar, um die Schiebezone der letzten Jahre zu den Akten zu legen. Ein Spurt über das 2020er-Hoch bei 16,75 EUR würde diesen Ambitionen Nachdruck verleihen. Der ganz große "game changer" wäre allerdings ein Sprung über die Hochs bei rund 18 EUR, denn dann wäre die Bodenbildung der letzten 20 Jahre abgeschlossen. Um die aktuelle Steilvorlage nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es in Zukunft, die Marke von 15,50 EUR nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:16,44 EUR -0,03% (23.03.2021, 08:45)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,445 EUR -0,15% (22.03.2021, 17:35)