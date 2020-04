XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (06.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.In der vergangenen Woche habe die Deutsche Telekom die Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint abgeschlossen. Aber auch wenn beide Parteien nun bereits den Zusammenschluss vorantreiben würden, bleibe noch eine letzte Hürde. Die kalifornische Aufsichtsbehörde für öffentliche Versorgungsunternehmen CPUC stelle noch Bedingungen. Mindestabdeckungen und Mindestgeschwindigkeiten wie auch eine Vorsorge für den Katastrophenfall müssten durch die "neue T-Mobile" gewährleistet werden. Die Entscheidung sei für den 16. April terminiert. Die Gewerkschaft CWA fordere derweil, dass die CPUC auch Bedingungen ergänze, um die negativen Effekte auf die Arbeitnehmer abzumildern. Laut einer Analyse der CWA würden 28% der Geschäfte in Kalifornien schließen, was mehr als 3.000 Jobs kosten würde.In Kalifornien seien der Deutschen Telekom bislang noch die Hände gebunden. Nachdem der Bonner Konzern aber bislang mit allen Behörden eine Einigung habe erzielen können, dürfte auch hier eine Lösung gefunden werden. Die US-Fusion bleibe für die Deutsche Telekom ein wichtiger Schritt. Konservative Anleger könnten bei der T-Aktie zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2020)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: