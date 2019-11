Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,292 EUR -2,45% (07.11.2019, 11:41)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,27 EUR -2,92% (07.11.2019, 11:50)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (07.11.2019/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom trage am Donnerstag nach der Vorstellung der Zahlen die rote Laterne im DAX. Dabei blicke der Konzern auf ein starkes Quartal zurück und habe die Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöht. Allerdings habe die Kürzung der Dividende für Verstimmung bei den Anlegern gesorgt.Im dritten Quartal habe die Telekom den Umsatz um 4,8 Prozent auf 20 Milliarden Euro gesteigert. Das auch um die neue Leasingbilanzierung bereinigte EBITDA AL sei wie erwartet um 5,4 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro geklettert. Konzernchef Tim Höttges habe daraufhin die Prognose erhöht. Er rechne nun mit einem EBITDA AL von 24,1 Milliarden Euro - nach 23,9 Milliarden Euro bislang.Übertüncht worden seien die starken Zahlen aber davon, dass die Telekom die Dividende kappe. Nachdem in diesem Jahr noch 70 Cent je Aktie ausgeschüttet worden seien, seien es 2020 nur noch 0,60 Euro - unabhängig davon, ob der teure Zusammenschluss der US-Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint gelinge. Die 60 Cent seien auch die "Mindestdividende" für die kommenden Jahre, die bisher bei 50 Cent gelegen habe.Neben der US-Transaktion habe die Telekom auch die "unerwartet hohen Kosten" für die Mobilfunk-Auktion in Deutschland als Grund für die Anpassung der Dividende genannt. Hinzu komme eine "erhöhte Klarheit" über mehrere anstehende Frequenzauktionen in den USA.Konservative Anleger bleiben dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.