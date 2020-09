XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (08.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld falle die Aktie der Deutschen Telekom am Dienstag wieder unter die 15-Euro-Marke. Der Schwung der vergangenen Woche, als ein neues Kaufsignal in Sicht gewesen sei, sei damit zwar wieder dahin. Derweil stelle der Konzern aber die personellen Weichen für die Zukunft. So sei der Name der neuen Europachefin bekannt gegeben worden.Die 55-jährige Belgierin Dominique Leroy werde den Posten übernehmen, wie die Telekom in Bonn mitgeteilt habe. Leroy habe bis 2019 den belgischen Telekomkonzern Proximus geleitet und übernehme ab November die Aufgaben von Srini Gopalan. Der bisherige Europachef wiederum werde neuer Chef für den wichtigen Heimatmarkt Deutschland. Dort räume Dirk Wössner seinen Posten, um Chef der CompuGroup zu werden.Die Deutsche Telekom sei auf Kurs. Auch mit den neuen personellen Strukturen sollte der erfolgreiche Weg beibehalten werden. Noch spiegle sich das im Aktienkurs aber nicht entsprechend wider. Das Kaufsignal mit dem nachhaltigen Sprung über den Widerstand bei 15,50 Euro lasse noch auf sich warten.Anleger haben Geduld, freuen sich über die attraktiven Dividenden und bleiben an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: