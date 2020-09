Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,37 EUR +0,35% (25.09.2020, 09:13)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,36 EUR -0,31% (25.09.2020, 09:27)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (25.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Das schwache Marktumfeld habe den jüngsten Ausbruchsversuch der Deutschen Telekom zunichte gemacht. Inzwischen teste die Aktie vielmehr die untere Begrenzung des Seitwärtskorridors. Nun bekomme der Konzern aber sogar Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie wolle beim Marktzugang in China helfen."Berlin will der Telekom beim Zugang auf den Mobilfunkmarkt in China helfen", berichte die "WirtschaftsWoche" aus EU-Kreisen. Merkels Einsatz bei chinesischen Gesprächspartnern könnte demnach Teil eines Deals sein, um dem umstrittenen Netzwerkausrüster Huawei den Zugang zum deutschen Markt offen zu halten. In Brüssel werde Merkels Engagement aber kritisch gesehen.Die Telekom dementiere dem Bericht zufolge zwar ein Interesse an China, da man "den klaren Fokus Europa und USA" habe. Allerdings arbeite man mit Huawei eng bei der Telekom Cloud zusammen und biete auch eine gemeinsame Cloud in China an. Über die künftige Zusammenarbeit mit Huawei in Deutschland dürfte das Bundeskabinett derweil zeitnah eine Entscheidung fallen.China schotte den eigenen Telekom-Markt noch immer stark ab. Ob Merkels Einsatz daran etwas ändere, bleibe fraglich. Für die Telekom wäre es allerdings wichtig, dass Huawei als Zulieferer für den Netzausbau erlaubt bleibe, da die Produkte der Chinesen günstiger und hochwertiger seien als die der Konkurrenz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.