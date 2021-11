Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (23.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Für die allermeisten Kläger gehe der Prozess um den Telekom-Börsengang im Jahr 2000 in den kommenden Monaten zu Ende. Noch im laufenden Jahr sollten die ersten Zahlungen aus einem Vergleichsvorschlag fließen, auf den sich am Dienstag Anlegerschützer und die beklagte Deutsche Telekom geeinigt hätten - mit ausdrücklicher Billigung und Unterstützung des Oberlandesgerichts Frankfurt.Der Einigungsvorschlag solle sämtlichen Klägern bis zum 30. Juni 2022 vorgelegt werden. Sie alleine würden über Annahme oder Ablehnung entscheiden. Bei Annahme würden die Aktionäre den im Jahr 2000 geleisteten Kaufpreis von 66,50 Euro pro Aktie zurückerhalten, von dem zwischenzeitlich gezahlte Dividenden und Teilverkäufe abgezogen würden. Auch der heutige Wert der Aktie werde mit 16,50 Euro verrechnet sowie die nachträglich verteilten Bonusaktien des Bundes, weil sämtliche Papiere bei den Käufern bleiben sollten. Aufgeschlagen würden dann noch 70 Prozent der angefallenen Prozesszinsen, die seit Einreichung der Klagen aufgelaufen seien.Die Telekom wie auch die beigeladenen Parteien KfW-Bank und Bundesrepublik Deutschland hätten sich zum finanziellen Gesamtumfang des Vergleichs nicht äußern wollen. Die rund 16.000 Kläger hätten anfangs einen Schaden von rund 80 Millionen Euro geltend gemacht. In etwa die gleiche Summe dürfte nun noch einmal für die über viele Jahre aufgelaufenen Zinsen anfallen, habe es am Dienstag in Anwaltskreisen geheißen."Damit werden - bis auf einen kleinen Teil der Zinsen - nahezu 100 Prozent der geltend gemachten Ansprüche befriedigt", habe der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Marc Tüngler erklärt. Auch die erstattbaren Prozess- und Anwaltskosten sollten nicht an den Klägern hängenbleiben.Für die Telekom sei es positiv, dass die Klage endlich abgeschlossen werden könne. Eine Überraschung sei dies aber nicht mehr, die Aktie reagiere entsprechend kaum.Langfristig orientierte Anleger bleiben unverändert an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link