Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,165 EUR +0,23% (08.06.2020, 09:50)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,18 EUR -0,20% (08.06.2020, 09:37)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (08.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Durch die Corona-Pandemie sei auch die Ausschreibung der TV-Rechte für die Fußball-Bundesliga verschoben worden. An diesem Montag starte die milliardenschwere Auktion nun. Neben den etablierten Rechteinhabern werde es damit auch für die Deutsche Telekom spannend. Es scheine durchaus möglich, dass der DAX-Konzern mitbiete.Es gehe um die Medienrechte für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25. Die letzte Auktion habe 4,64 Milliarden Euro eingebracht. Eine erneute Steigerung gelte aber durchaus als möglich. Neben den etablierten Pay-TV-Anbietern Sky und Dazn würden vor allem Amazon gelten, das sich zuletzt bereits unter anderem Rechte an der Champions League gesichert habe und die Deutsche Telekom als Interessenten. Doch auch Axel Springer oder RTL könnten mitbieten.Die Deutsche Telekom habe sich zuletzt bereits die Rechte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 gesichert. Der Konzern arbeite daran, sein Streaming-Angebot MagentaTV auszubauen. Da könnte ein Erfolg bei den Bundesliga-Rechten für den großen Durchbruch sein - auch, wenn dieser zunächst teuer bezahlt werden müsste.Die teuren Bundesliga-Rechte seien für die Telekom interessant. Doch den Konzern plage bereits jetzt ein hoher Schuldenberg von rund 77 Milliarden Euro. Dieser sollte nicht zu weit aufgebläht werden. Teilgebote scheinen dennoch durchaus wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.