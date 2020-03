XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,792 EUR -5,74% (09.03.2020, 16:54)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,764 EUR -6,21% (09.03.2020, 17:09)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (09.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die panikartigen Verkäufe aufgrund des Coronavirus würden auch vor traditionell defensiven Werten wie der Deutschen Telekom nicht halt machen. Nach einem Minus von rund 18 Prozent seit dem 52-Wochen-Hoch Mitte Februar notiere der DAX-Titel inzwischen sogar auf dem tiefsten Stand innerhalb der vergangenen 52 Wochen. Nun stehe sogar die Hauptversammlung auf der Kippe.Wegen der Ausbreitung des Coronavirus stelle der Mobilfunkriese den Termin am 26. März auf den Prüfstand. "Stand jetzt wird die Hauptversammlung wie geplant stattfinden", habe es am Montag von einem Telekom-Sprecher geheißen. "Das kann morgen aber schon wieder anders sein." An der jährlichen Versammlung würden üblicherweise zwischen 2.000 und 3.000 Aktionäre teilnehmen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe am Sonntag empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern generell abzusagen.Man stelle den Aktionären aber frei, ob sie vor Ort in Bonn an der Versammlung teilnähmen, habe der Sprecher gesagt. Es sei auch möglich, die Veranstaltung per Livestream im Internet zu verfolgen. Auch ihre Stimmrechte könnten die Aktionäre online wahrnehmen - nur Fragen stellen sei virtuell nicht möglich. Man stehe im engen Austausch mit den Behörden und werde Anweisungen des örtlichen Gesundheitsamtes natürlich befolgen, habe es geheißen.Wohl und Wehe der Deutschen Telekom werde nicht von der Durchführung der Hauptversammlung abhängen. Operativ laufe es beim Konzern gut. Die US-Fusion stehe vor dem Abschluss, die jüngsten Zahlen seien gut gewesen und der 5G-Ausbau schreite voran.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: