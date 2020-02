Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,48 EUR +3,91% (11.02.2020, 15:58)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,482 EUR +4,16% (11.02.2020, 15:45)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (11.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die amerikanische Telekom-Tochter T-Mobile habe sich im wichtigen US-Kartellrechtsprozess um die Fusion mit dem kleineren Rivalen Sprint durchgesetzt. Der zuständige Richter Victor Marrero habe dem mehr als 26 Milliarden Dollar teuren Deal zugestimmt, wie aus seinem am Dienstag veröffentlichten Urteil hervorgehe. Die Unternehmen hätten ihren Zusammenschluss bereits im April 2018 vereinbart.Die Entscheidung sei ein "großer Sieg", habe T-Mobile-Chef John Legere in einem Statement verkündet. "Jetzt sind wir endlich in der Lage, uns darauf zu konzentrieren, die letzten Schritte dieser Fusion abzuschließen." Der Zusammenschluss der dritt- und viertgrößten Anbieter, die künftig zusammen als New T-Mobile würden agieren wollen, dürfte den US-Mobilfunkmarkt kräftig aufmischen und den Druck auf die Branchenführer Verizon und AT&T deutlich erhöhen.T-Mobiles deutscher Mutterkonzern Telekom habe das Urteil in einer Ad-hoc-Mitteilung begrüßt, habe allerdings darauf hingewiesen, dass die Kläger durchaus noch Rechtsmittel einlegen könnten. So oder so sei Marreros Entscheidung für die Telekom ein großer Erfolg. Die Zustimmung der US-Behörden habe jedoch einen hohen Preis. Um zu verhindern, dass der Wettbewerb zu stark leide, hätten T-Mobile und Sprint weitreichende Zugeständnisse machen müssen. Der Kompromiss mit dem Justizministerium vom Juli sehe neben einem starken Engagement beim 5G-Netzausbau den Verkauf umfassender Geschäftsteile und Funkfrequenzen an den Satelliten-TV-Betreiber Dish vor.Die Fusion habe enorme Dimensionen. Laut früheren Angaben von T-Mobile und Sprint ergäbe sich bei gemeinsamen rund 127 Millionen Kunden ein kombinierter Jahresumsatz von mehr als 70 Milliarden Dollar. T-Mobile habe zuletzt einen Börsenwert von gut 72 Milliarden Dollar gehabt, Sprint habe es auf knapp 20 Milliarden gebracht. Die Telekom kalkuliere wegen geringerer Kosten etwa beim Netzausbau mit Einsparungen von mehr als sechs Milliarden Dollar jährlich.Der Zusammenschluss solle über einen Aktientausch ablaufen, die Telekom wolle mit 42 Prozent den größten Anteil am fusionierten Unternehmen übernehmen. Das Aktienpaket, das Sprint-Aktionäre im Tausch für ihre Anteile bekommen sollten, sei bei Ankündigung des Plans gut 26 Milliarden Dollar wert gewesen. Eine herbe Schlappe sei das Urteil für das von den großen US-Staaten New York und Kalifornien angeführte Klägerbündnis, das sich mit dem Rechtsstreit auch gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump in Washington gestellt habe.An der Börse sorge das Urteil für eine seltene Entwicklung, denn die Aktien aller beteiligten Unternehmen würden steigen. Sowohl die Deutsche Telekom als auch die Sprint-Mutter Softbank würden von der neuen Stärke der Töchter profitieren. T-Mobile US und Dish als die künftigen Player im US-Mobilfunkmarkt würden knapp zweistellig zulegen. Und Sprint, das ohne Fusion von der Pleite bedroht wäre, springe sogar satte 70 Prozent nach oben.Auch "Der Aktionär" hat bereits mehrfach betont: Die Fusion schafft Werte und sorgt für neue Fantasie bei Telekom und Co., so Maximilian Völkl. (Analyse vom 11.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link