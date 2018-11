ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie: 555750

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland: DTE

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie: DTEGF

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (05.11.2018/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom habe sich während der jüngsten Marktturbulenzen sehr gut geschlagen. Ein Grund dafür dürften die guten Meldungen aus den USA sein. Die dortige Tochter T-Mobile US habe mit starken Zahlen für das dritte Quartal erneut überzeugen können, Umsatz und bereinigtes EBITDA hätten um 8% auf 10,8 Mrd. US-Dollar bzw. um 15% auf 3,2 Mrd. US-Dollar zugelegt. Der Vertragskundenzuwachs habe mit 1,1 Mio. über den Erwartungen gelegen, sodass die prognostizierte Range für das Gesamtjahr von 3,0 bis 3,6 auf 3,8 bis 4,1 Mio. angehoben worden sei. Zugleich hätten sich Analysten zuletzt zuversichtlich zu den Chancen geäußert, dass die Fusion mit Sprint von den Behörden doch genehmigt werden könnte.Wenn nun auch noch die Zahlen, die die Deutsche Telekom am 8. November veröffentlichen wird, nicht enttäuschen, könnte die T-Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 43 vom 03.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,485 EUR +0,66% (05.11.2018, 15:57)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,485 EUR +0,45% (05.11.2018, 16:08)