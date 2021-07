Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,88 EUR +0,19% (01.07.2021, 17:29)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,856 EUR +0,25% (01.07.2021, 17:18)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (01.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Am 26. September finde in Deutschland die Bundestagswahl statt. Anleger der Deutschen Telekom sollten sich diesen Termin bereits fest im Kalender anstreichen. Denn FDP-Chef Christian Lindner habe nun mit Plänen für Aufsehen gesorgt, falls seine Partei Teil der neuen Regierung werde.Lindner wolle Staatsbeteiligungen für Investitionen in die Infrastruktur nutzen. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung der Telekom von 85 Mrd. Euro sei die knapp 32-prozentige Beteiligung des Bundes rund 27 Mrd. Euro wert. Auf dem Microsoft-Forum in Berlin habe er nun die Privatisierung der Assets - als bessere Alternative zu Steuererhöhungen gefordert.Durch den stark gestiegenen Kurs der T-Aktie zuletzt sei eine Privatisierung sinnvoll, so Lindner. Die Erlöse sollten allerdings nicht wahllos in den Bundeshaushalt fließen, sondern zielgerichtet in die digitale Infrastruktur reinvestiert werden.Zudem sei ein direkter Verkauf nicht das richtige Mittel, da dieser auf die Schuldenbremse angerechnet würde. Lindner fordere deshalb eine smartere Lösung, um aus dem "Asset der Telekom-Aktien ein Asset Glasfaser-Infrastruktur" zu machen. "Eine zukünftige Bundesregierung sollte sich öffnen für Asset-Deals", habe der Politiker gefordert, der sich selbst als möglicher Finanzminister positioniere.Anleger lassen die Gewinne bei der T-Aktie laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: