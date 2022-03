Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,772 EUR +1,34% (24.03.2022, 15:10)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,804 EUR +1,24% (24.03.2022, 14:55)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (24.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom zähle am Donnerstag zu den stärksten Werten im DAX. Schwung liefere ein Medienbericht, nach dem inzwischen Gebote für das zur Disposition stehende Funkturm-Geschäft eingegangen seien. Mehrere Bieter seien demnach interessiert, die Offerten würden sich jedoch stark unterscheiden.Wie das "Handelsblatt" berichte, hätten die Wettbewerber Cellnex, Vantage Towers und American Tower erste Offerten für das Funkturm-Geschäft abgegeben. Auch Finanzinvestoren wie EQT und ein Konsortium aus KKR und GIP sollten im Bieterrennen sein. Finale Gebote würden bereits für Mai erwartet.Die Deutsche Telekom wolle dem Bericht zufolge die Mehrheit an der Tochter abgeben, aber mit mindestens 25 Prozent beteiligt bleiben. Bislang sollten sich die Angebote auch in ihrer Struktur deutlich unterscheiden. Cellnex etwa solle an einem Gemeinschaftsunternehmen interessiert sein und eigene Unternehmenswerte mit einbringen wollen. American Tower dagegen solle einen Mehrheitskauf anstreben. Vantage Towers wiederum könnte komplett mit den Telekom-Funktürmen fusionieren. Alle eine aber die Gefahr kartellrechtlicher Einschränkungen.Einfacher wäre ein Deal mit Finanzinvestoren. Hier bestünden weniger Probleme mit den Wettbewerbshütern. Zudem dürften die Strukturen der Offerte weniger kompliziert sein. Der Vorteil: Ein Deal könnte schneller zum Abschluss gebracht werden. Da Private Equity allerdings kaum Synergien ziehen könne, dürften die Angebote etwas niedriger ausfallen.Bei der Bewertung kursiere nun ein Wert zwischen 15 und 18 Milliarden Euro. Egal, für welche Lösung sich die Telekom am Ende entscheide: Eine Abspaltung der Türme dürfte wertsteigernd sein und sich auch an der Börse auszahlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.