ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (26.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Bonner Konzern sei in diesem Jahr erneut Umsatz-Sieger im deutschen Mobilfunksektor. Doch könne die Deutsche Telekom auch im kommenden Jahr die Spitzenreiter-Position halten oder sogar noch weiter ausbauen? Die Chancen stünden sehr gut, denn die Deutsche Telekom habe im Vergleich zur Konkurrenz einen entscheidenden Vorteil. Die Bonner würden ihre Konkurrenten beim Datentransfer deutlich abhängen und daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern. Denn im Gegensatz zu Vodafone und Co. verbinde dei Deutsche Telekom die Funkmästen zum Kernnetz häufig per Glasfaser. Der Datentransfer sei dadurch schneller als beim traditionellen Richtfunk."Der Aktionär" bleibe für die T-Aktie auch weiterhin positiv gestimmt mit einem 12-Monats-Kursziel von 19,50 Euro. Auf Sicht einiger Wochen sei ein Kursniveau von 15,20 bis 16 Euro realistisch, so Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,16 EUR -0,39% (26.11.2018, 11:14)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,135 EUR -0,43% (26.11.2018, 11:25)