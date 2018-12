Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (21.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Verkaufswellen im DAX würden an der T-Aktie nicht spurlos vorübergehen. Zwar gehöre das Papier des Bonner Konzerns noch immer zu den klaren Outperformern unter den Blue Chips. Der Druck sei aber zuletzt merklich gestiegen.Setze sich die Konsolidierung fort, könnte ein Test der Ausbruchsmarke bei 14,94 Euro erfolgen. Bislang überzeuge die T-Aktie mit Relativer Stärke, insofern sei ein Abpraller mit anschließender Fortsetzung der vorangegangenen Bewegung wahrscheinlich.Für den Fall eines Breaks unter die Marke warte bei 14,44 Euro mit der 90-Tage-Linie eine weitere Auffanglinie, gefolgt vom GD200 bei 14,04 Euro."Der Aktionär" bleibe weiter optimistisch für die T-Aktie gestimmt. Das Kursziel betrage 19,50 Euro, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2018)