Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (07.11.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) und erhöht das Kursziel von 17 auf 17,40 Euro.Mit dem gezeigten Wachstum habe der Bonner Konzern in den ersten neun Monaten 2019 überzeugen können, auch wenn dieses nicht unerheblich auch auf Währungseinflüsse zurückzuführen gewesen sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Dividendenkürzung auf 0,60 je Aktie (für 2019) ergebe vor dem Hintergrund der hohen Ausgaben Sinn, die T-Aktie weise immer noch eine attraktive Dividendenrendite auf. Sollte die Fusion der US-Tochter mit Sprint gelingen, bestehe ein deutliches Upside-Potenzial.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom-Aktie mit einem von 17 auf 17,40 Euro Kursziel. (Analyse vom 07.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,22 EUR -2,91% (07.11.2019, 15:46)