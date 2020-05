Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,69 EUR -2,25% (19.05.2020, 18:40)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,645 EUR -2,19% (19.05.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (19.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Zu Beginn der Woche seien bereits Gerüchte laut geworden, dass die Softbank ein Anteilspaket an T-Mobile US an die Deutsche Telekom verkaufen könnte. Laut Medienberichten könnte es noch in dieser Woche zu einem Deal kommen. Die Softbank wolle demnach Anteile von bis zu 20 Milliarden Dollar versilbern.Erst am 1. April hätten die Deutsche Telekom und die Softbank den Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint nach langer Hängepartie besiegelt. Die Telekom halte seitdem 43,6 Prozent der Anteile, die Softbank 24,7 Prozent. Um die wachstumsstarke T-Mobile US weiter voll konsolidieren zu können, habe sich die Telekom aber 68 Prozent der Stimmrechte gesichert.Der japanische Mischkonzern sei durch die Corona-Krise derweil unter Druck geraten und habe unter anderem wegen seiner Beteiligungen an Start-ups viel Geld verloren. Laut "Financial Times" sollten deshalb nun T-Mobile-US-Anteile im Wert von 20 Milliarden Dollar verkauft werden. T-Mobile US sei an der Börse derzeit insgesamt rund 125 Milliarden Dollar wert - die Softbank-Beteiligung damit mehr als 30 Milliarden Dollar.Aufgrund der vereinbarten Haltefrist von eigentlich vier Jahren brauche die Softbank beim Verkauf der Anteile aber die Zustimmung der Deutschen Telekom. Diese könnte sich daher ein Aktienpaket selbst sichern, um die Beteiligung über 50 Prozent auszubauen und die Kontrolle über T-Mobile US zu behalten. Knapp neun Milliarden Dollar wären dafür fällig - wobei die Softbank wohl einen Abschlag hinnehmen müsste.Die Deutsche Telekom-Aktie bleibt auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.