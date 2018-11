Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (02.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Am Dienstag sei T-Tag. Die Deutsche Telekom melde ihre Quartalsbilanz, die diesmal besonders aufmerksam beäugt werde. Denn das Wertpapier habe sich in den letztlich schwierigen Börsenzeiten auffällig positiv entwickelt. Auch charttechnisch mache es eine bessere Figur als viele andere namhafte Konzerne.Was das operative Geschäft betreffe, seien sich die meisten Beobachter einig: Die Telekom werde solide Zahlen abliefern. Beim Umsatz würden rund 18,9 Mrd. Euro erwartet, nach 18,3 Mrd. Euro im Vorquartal. Beim Gewinn betrage die Konsensschätzung 0,24 Euro je Aktie.Die wichtige US-Tochter habe ordentlich vorgelegt: T-Mobile US habe in Q3 rekordhohe Serviceerlöse, einem hohen Gesamtumsatz und ein gutes bereinigtes EBITDA erzielt. Die Konsensschätzungen seien übertroffen worden. Die T-Mobile-Aktie sei nach den Finanzergebnissen kräftig nach oben gesprungen, nachdem das Unternehmen seine Gewinnziele für das laufende Jahr erhöht habe. Das bereinigte EBITDA werde jetzt voraussichtlich zwischen 11,8 und 12 Mrd. USD liegen - nach zuvor 11,5 bis 11,9 Mrd. USD.Mit dem Konkurrenten Sprint sei gerade ein wechselseitiger langfristiger Leasingvertrag geschlossen worden, der sich auf 533 Mio. USD belaufe. Laut T-Mobile handle es sich um eine von der geplanten Fusion "getrennte Transaktion" der beiden Unternehmen. T-Mobile erwarte, dass die Leasingzahlungen in Q4/2018 beginnen würden.Ein Abwärtstrend seit Dezember 2017 habe bereits überwunden werden können, ein weiterer, ein etwas flacher verlaufender warte bei 14,74 Euro. Ferner habe die 90-Tage-Linie den 200er-Durchschnitt von unten nach oben geschnitten - ein Signal für weiter steigende Kurse.Die Trendwende der Dividendenperle dürfte sich fortsetzen. "Der Aktionär" sehe ein langfristiges Kursziel von 19,50 Euro.Das konservative Engagement sollte mit einer Stopp-Loss-Order bei 12,50 Euro abgesichert werden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link