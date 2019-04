Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,805 EUR -0,20% (01.04.2019, 09:13)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,795 EUR (29.03.2019)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (01.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach dem Dividendenabschlag am vergangenen Freitag habe sich das Chartbild bei der Deutschen Telekom wieder etwas eingetrübt. Neuigkeiten gebe es derweil aus den USA. Bei der Tochter T-Mobile US stehe die Fusion mit dem Wettbewerber Sprint an. Der Finanzchef werde das Unternehmen nach dem geplanten Zusammenschluss aber verlassen.In einem regulatorischen Filing habe T-Mobile US nähere Angaben zur Zukunft von Finanzchef Braxton Carter gemacht. Bereits seit September sei über einen Weggang von Carter spekuliert worden, nachdem der Konzern angekündigt habe, dass Sunit Patel, bisher CFO von Centurylink, zu T-Mobile stoßen würde, um die Sprint-Integration zu leiten.Für den Abgang Carters, der seit April 2013 im Amt sei, gebe es drei Szenarien. Der Tag seines Abschieds werde danach bestimmt, welcher Termin als erstes eintrete: Ende 2019, 20 Tage nach dem ersten Quartalsbericht des fusionierten Unternehmen oder 20 Tage nach der Absage des Deals.Der Abgang des CFO sei keine Überraschung. Allerdings gebe es bei den Wettbewerbshütern in den USA nach wie vor Zweifel an der Fusion. Offen bleibe auch, ob die Fusion für T-Mobile US so aussichtsreich sei wie erhofft. Eine klare Zukunft für die wachstumsstarke US-Tochter wäre auch für die Deutsche Telekom wichtig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: