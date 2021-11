Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,702 EUR -2,69% (30.11.2021, 17:09)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,704 EUR -2,09% (30.11.2021, 16:57)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (30.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Während der DAX seine Verluste im Handelsverlauf weitgehend aufgeholt habe, könne sich die T-Aktie kaum von ihren Tiefstständen lösen. Der schwache Trend der vergangenen Tage setze sich damit ungebremst fort. Künftig könnten jetzt auch noch Probleme mit den Verbrauchern in Deutschland auf den Konzern zukommen.Zu langsames Internet sei ein bekanntes Problem in Deutschland. Häufig würden Telekom und Co weniger Geschwindigkeit liefern als vertraglich zugesichert. Eine Untersuchung der Daten durch den Verbraucherzentrale Bundesverband bestätige dies. Ab Dezember könnten sich Kunden hingegen aber wehren und Geld von der Rechnung abziehen.So könne künftig eine Desktop-App zur Breitbandmessung der Bundesnetzagentur genutzt werden, um die Datenübertragung zu messen. Bleibe die Leistung unter den vertraglichen Konditionen, könne die Monatszahlung gesenkt werden. Bislang habe bei den geringen Erstattungsbeträgen noch vor Gericht gezogen werden müssen, was viele Kunden gescheut hätten.Klar sei: Für die Deutsche Telekom bedeute das neue Gesetz, dass entweder tatsächlich schnelleres Internet geliefert werden und der Netzausbau voranschreiten müsse oder dass die Einnahmen geringer werden könnten. Offen sei allerdings, wie viele Kunden sich tatsächlich die Mühe machen würden und die Datengeschwindigkeit messen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: