ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (16.04.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Chance auf die Ausbildung eines kleinen Bodens - ChartanalyseDie Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) befindet sich seit März 2018 in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie bis auf ein Hoch bei 15,88 EUR geklettert. Danach habe sie zunächst leicht abgegeben. Am 29. März sei es zu einem großen Abwärtsgap im Zuge des Dividendenabschlags gekommen. Die Deutsche Telekom sei dabei auf die Unterstützung bei 14,74 EUR zurückgefallen. Am Donnerstag habe der Wert diese Marke erneut getestet. Gestern habe er sich mit einer langen weißen Kerze nach oben abgesetzt.Damit bestehe die Chance auf die Ausbildung eines kleinen Bodens. Diese wäre mit dem Ausbruch über 15,09 EUR vollendet. Danach ergäbe sich Potenzial in Richtung 15,53 EUR. Dort liege die Oberkante des Dividendengaps. Sollte die Aktie aber per Tagesschlusskurs unter 14,74 EUR abfallen, würden Abgaben in Richtung 14,33 EUR drohen. (Analyse vom 16.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,952 EUR +0,84% (15.04.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,976 EUR +0,54% (16.04.2019, 09:14)