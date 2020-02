Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,764 EUR +0,19% (18.02.2020, 11:48)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (18.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.In den USA habe die Deutsche Telekom vor Gericht erst einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Tochter T-Mobile US dürfe mit Sprint kooperieren, der Wettbewerb werde durch die Fusion nicht zu stark beeinträchtigt. In Deutschland dagegen klage er Bonner Konzern nun selbst - gegen die Übernahme von Unitymedia durch Vodafone. Im Juli 2019 habe die EU-Kommission den Milliardendeal genehmigt. Die Deutsche Telekom habe dagegen genau wie die kleineren Netzbetreiber Tele Columbus und Netcologne Klage eingereicht. Man wolle die Nachteile für Vodafone-Wettbewerber, Verbraucher und Inhalteanbieter auf den deutschen Märkten so weit wie möglich begrenzen, so Telekom-Sprecher Henrik Schmitz gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Montag.Es erscheine fraglich, ob die Deutsche Telekom die Genehmigung der EU noch kippen könne. Die US-Fusion und der eigene Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland seien jedoch weiterhin ohnehin die bestimmenden Themen, die auch der T-Aktie neue Impulse liefern sollten. Investierte Anleger könnten nach wie vor an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.02.2020)Hinweis:Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,758 EUR +0,51% (18.02.2020, 11:34)