Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (03.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Das aktuelle Bild bei der Deutschen Telekom sei äußerst freundlich. Operativ laufe es unverändert gut, der Verkauf der Funktürme mache Fortschritte und mit dem Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch habe sich das Chartbild massiv aufgehellt. Das hohe Niveau habe nun allerdings ein Insider genutzt, um Aktien loszuwerden - ein Gefahrenzeichen?Getätigt habe den Verkauf Deutschland-Chef Srini Gopalan. Er habe für 19,24 Euro je Aktie in einem Gesamtwert von 874.772 Euro verkauft. Das Volumen sei damit durchaus hoch, doch in Panik sollten Anleger deshalb nicht geraten. Zum einen sei es nach der starken Kursbewegung zuletzt durchaus normal, dass auch das Management einige Gewinne einstreiche. Zum anderen seien Insiderkäufe bei DAX-Riesen wie der Telekom weniger aussagekräftig als etwa bei Nebenwerten, wo der Informationsvorsprung des Managements häufig größer sein könne.Anleger sollten bei der Deutschen Telekom vielmehr auf den starken Chart setzen. Mit dem neuen Mehrjahreshoch im Rücken stünden die Vorzeichen für weiter steigende Kurse gut. Die Geduld der Anleger könnte damit nach Jahren der Seitwärtsbewegung endlich belohnt werden - Gründe für weiter steigende Kurse gebe es ohnehin genug. Die wachstumsstarke Tochter T-Mobile US, der geplante Verkauf der Funktürme oder der 5G-Netzausbau seien hier zu nennen.Die T-Aktie habe den Vorwärtsgang eingelegt, der Insiderverkauf dürfte daran nichts ändern. Bewertung und Entwicklung würden noch Luft nach oben lassen, die Analysten würden ebenfalls viel Potenzial sehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.