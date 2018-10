Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (26.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" hält in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) für attraktiv.Die Deutsche Telekom und ihre Anleger - eine eigenartige Beziehung. Keine andere DAX-Aktie finde sich in so vielen privaten Depots (circa 1,8 Millionen) wie der des früheren Staatskonzerns. Die Loyalität für die Deutschen Telekom überrasche, denn viel zu gewinnen habe es mit der T-Aktie in den letzten Jahren nicht. Auf Sicht von 36 Monaten habe die Aktie 5,5 Prozent eingebüßt, während der DAX im selben Zeitraum um 16,1 Prozent zugelegt habe.Seitdem es an den Börsen rumple, erweise sich die Deutsche Telekom allerdings als Beruhigungspille für nervöse Investoren. Seit Monatsbeginn notiere der Titel 3,5 Prozent im Plus, eine klare Outperformance zum DAX. DER AKTIONÄR sei überzeugt, dass es sich bei dem aktuell laufenden Aufschwung nicht - wie so oft in der Vergangenheit - um ein Strohfeuer handle.T-Online-US-Fantasie, T-Systems-Umbau, günstige Bewertung und attraktives Chartbild: Die Deutsche Telekom-Aktie bietet jetzt endlich die Voraussetzungen, dass aus einer eigenartigen eine einzigartige Beziehung mit den Anlegern wird, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2018)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,215 EUR -1,52% (26.10.2018, 14:31)