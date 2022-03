Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (23.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Turbulente Tage lägen hinter der Deutschen Telekom. Auf den herben Abverkauf im Rahmen der Zuspitzung der Ukraine-Krise sei eine schnelle Gegenbewegung seit Anfang März gefolgt. Inzwischen habe sich die Lage etwas beruhigt. Doch bald könnte es neue Impulse geben, Rückenwind komme vonseiten der Analysten.Sehr viel Potenzial sehe etwa das US-Analysehaus Bernstein Research. Analyst Stan Noel habe sein Kursziel auf 24,60 Euro bestätigt und die Einstufung auf "outperform" belassen. Auf dem aktuellen Niveau spreche er der Aktie damit rund 50 Prozent Luft nach oben zu.Als möglichen großen Schritt sehe er den anvisierten Verkauf der Funktürme. Für die sogenannte GD Towers als drittgrößten Funkturmkonzern Europa prüfe die Telekom derzeit einige Optionen. Der Wettbewerber Cellnex und Infrastrukturfonds seien dabei in der Pole Position, so Noel. Er taxiere den Wert auf 18 Milliarden Euro - diese Summe habe zuletzt bereits in der Gerüchteküche kursiert.Eine Abspaltung der Funktürme könnte dafür sorgen, dass verborgene Werte gehoben würden. Spannend werde, welche Lösung sich am Ende durchsetze und wie viel Geld wirklich hängen bleibe. Klar sei: Die Bewertung der T-Aktie sei günstig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.