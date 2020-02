Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (30.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Paul Pitterlein vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Am heutigen Donnerstag habe die BT Group, an der die Deutsche Telekom mit zwölf Prozent beteiligt sei, seine Bilanz für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2019 veröffentlicht. Diese sei wieder einmal enttäuschend ausgefallen. Die Aktie der BT Group habe seitdem über sechs Prozent verloren.Der operative Gewinn des britischen Telekommunikationskonzerns sei im bis Ende Dezember laufenden dritten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 2,34 Milliarden Euro zurückgegangen. Auch der Umsatz sei um drei Prozent auf 5,8 Milliarden Euro eingebrochen.Weiteren Druck auf das Unternehmen dürfte die Entscheidung der britischen Regierung, den Anteil an Huawei-Hardware für den Aufbau des britischen 5G Netzes auf 35 Prozent zu begrenzen, ausüben. Aktuell sei Huawei einer der Hauptzulieferer von Hardwareprodukten für den Netzausbau der BT Group. Derzeit rechne das Unternehmen mit Mehrkosten in Höhe von 500 Millionen Pfund innerhalb der nächsten fünf Jahre.Die Deutsche Telekom habe im Jahr 2016 ihr englisches Mobilfunkgeschäft an das britische Unternehmen verkauft und sei seitdem mit zwölf Prozent an der BT Group beteiligt. Jedoch habe die Telekom ihre Anteile, an der schon seit längerem schwächelnden Firma, bereits in ihren eigenen Pensionfonds verschoben.Die Aktie der Telekom bleibt bis zur Entscheidung über die US-Fusion eine Halteposition, so Paul Pitterlein von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link