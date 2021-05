Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,794 EUR +0,79% (20.05.2021, 09:23)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,82 EUR +1,37% (20.05.2021, 09:08)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (20.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bonner Konzerns Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit ehrgeizigen Zielen wolle die Deutsche Telekom in den kommenden Jahren einen Gang hochschalten. Im frühen Handel kämen die Aussagen auf dem Kapitalmarkttag in Bonn gut an. Die Aktie erhole sich vom jüngsten Rücksetzer und führe den DAX an. Der Ausbruch über das neue Mehrjahreshoch bleibe das Ziel.Der Umsatz solle bis 2024 jährlich um ein bis zwei Prozent zulegen, habe die Telekom mitgeteilt. Das bereinigte EBITDA AL (After Leasing) solle pro Jahr durchschnittlich um drei bis fünf Prozent steigen. "Wir wollen die starke Entwicklung der vergangenen Jahre noch übertreffen und den Konzern mit nachhaltigem Wachstum in die Zukunft führen", so Konzernchef Tim Höttges.Dabei sollten die Aktionäre auch profitieren. So wolle der Konzern das für die Dividende wichtige bereinigte Ergebnis je Aktie von 1,20 Euro im vergangenen Jahr bis 2024 auf mehr als 1,75 Euro hieven. Unter Vorbehalt sollten davon 40 bis 60 Prozent ausgeschüttet werden, wobei das Minimum weiterhin bei 60 Cent je Aktie bleibe.Kunden habe der Konzern versprochen, ab 2024 jährlich mehr als 2,5 Millionen neue Glasfaser-Anschlüsse bis ins Haus (FTTH, Fibre to the Home) anzubieten. Bei 5G solle bis 2024 die Bevölkerungsabdeckung hierzulande auf 97 Prozent steigen.Die Telekom wolle weiter wachsen und bleibe auf Kurs. Im Fokus dürften zunächst einmal aber vor allem die weiteren Pläne rund um die Tochter T-Mobile US bleiben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.