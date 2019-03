XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (25.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld zeige sich der DAX-Titel aktuell sehr stabil. Während der Fokus auf der laufenden 5G-Auktion und der anstehenden Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint liege, könnte sich ein anderes Anliegen des Konzerns erfüllen. Hintergrund: Die EU-Kommission blicke skeptisch auf einen Mega-Deal des Konkurrenten Vodafone (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83).Für rund 18,4 Mrd. Euro wolle Vodafone den Kabelnetzbetreiber Unitymedia übernehmen. Doch EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sei skeptisch. In der vergangenen Woche sei bekannt geworden, dass die Unternehmen bereits in Bälde - möglicherweise schon diese Woche - Post von der EU bekommen dürften. Darin werde aufgeführt, worin die Probleme eines Zusammenschlusses gesehen würden.Für die Bonner sei das eine positive Meldung. Bereits seit längerem fordere der Mobilfunkriese, dass die Fernsehkabel von Vodafone genau wie das Telekom-Netz unter eine staatliche Regulierung falle - dem sei bislang aber nicht so. Dabei seien die Kundenzahlen teilweise bereits vergleichbar.Auflagen für Vodafone wäre für Konkurrenten wie die Deutsche Telekom eine gute Nachricht. Für die Kursentwicklung würden aber die Kosten für die 5G-Auktion und die US-Fusion noch wichtiger bleiben. Zuletzt habe die Deutsche Telekom-Aktie mit deutlichen Zugewinnen geglänzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: