Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (29.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Das Unternehmen müsse derzeit viele Baustellen abarbeiten: Die 5G-Versteigerung laufe bereits und koste viel Geld. In den USA müssten die Wettbewerbshüter von der Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint überzeugt werden. Der heutige Kursrutsch habe aber einen ganz anderen Grund.Der DAX-Titel werde heute 0,70 Euro ex-Dividende gehandelt. Daraus resultiere ein Abschlag von 4,5 Prozent. Hintergrund: Der Konzern habe auf der gestrigen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro/Aktie beschlossen. Gegenüber dem Vorjahreswert von 0,65 Euro/Aktie sei dies ein Anstieg um 7,7 Prozent. Das entspreche einer Ausschüttung von 3,3 Mrd. Euro in absoluten Zahlen. Mit der vierten Anhebung in Folge steige die Dividendenrendite auf 4,5 Prozent.Auch interessant: Die Dividendenplanung bis zum Jahr 2021 sei bestätigt worden. Ab sofort solle die Höhe der Ausschüttung dem relativen Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Aktie folgen. Bisher habe die Deutsche Telekom ihre Ausschüttung meist Free Cash Flow ausgerichtet. Damit könnte die Dividenden auf Basis der aktuellen Gewinnschätzungen im laufenden Jahr 2019 auf 0,75 Euro/Aktie steigen, im Geschäftsjahr 2020 wären dann sogar 0,80 Euro/Aktie denkbar - es sei denn, die laufende Versteigerung der 5G-Mobilfunklizenzen in Deutschland laufe auf der Kostenseite völlig aus dem Ruder.Die T-Aktie wandle sich mehr und mehr vom einstigen Wachstumswert zum Basisinvestment für defensive Anleger - also zu einer Dividendenperle mit einer vergleichsweise hohen und vor allem stabilen Ausschüttungspolitik.DER AKTIONÄR bleibt dabei: Die Dividendenaktie bleibt eine Halteposition mit Stopp bei 12,50 Euro, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: