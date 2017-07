ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (04.07.2017/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom werde mittlerweile maßgeblich determiniert durch die Entwicklung von T-Mobile US, der Wachstums- und Ertragsperle des Konzerns. Im Mai habe die Meldung, dass die Softbank-Tochter Sprint Fusionsverhandlungen mit T-Mobile gestartet habe, für einen Anstieg der Telekom-Aktie auf ein Mehrjahreshoch gesorgt. Im Fokus der Börsianer habe vor allem die Möglichkeit eines sehr lukrativen Verkaufs gelegen. Doch dieser stehe auf der Prioritätenliste von CEO Höttges nicht mehr an erster Stelle. Die Telekom möchte in einem fusionierten Konzern die Führung übernehmen, was der Aktie einen Dämpfer gegeben habe. Nun spreche Sprint Gerüchten zufolge mit zwei Kabelnetzbetreibern, was den Deal komplett platzen lassen könnte.Die Deutsche Telekom-Aktie bleibt spannend, aber spekulativ, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel liege bei 20,00 Euro. (Ausgabe 25 vom 01.07.2017)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:15,825 EUR +0,67% (03.07.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,834 EUR -0,12% (03.07.2017, 20:27)