Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (16.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom notiere nur noch knapp unterhalb des Jahreshochs bei 15,88 Euro. Für Rückenwind sorge vor allem die Aussicht, dass die deutschen Telekomkonzerne beim Aufbau des 5G-Netzes auf den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei zurückgreifen dürften. So umstritten die Entscheidung sei, so gut wäre sie für die Telekom. Noch feile die Bundesnetzagentur aber an den Sicherheitsvorgaben.Am Dienstag habe die Behörde eine Pressemitteilung zu einem ersten Katalog von Sicherheitsanforderungen für Telekommunikations- und Datenverarbeitungssysteme herausgegeben. Der Entwurf sehe unter anderem vor, dass kritische Komponenten zertifiziert, die Produktintegrität sichergestellt und auch die Vertrauenswürdigkeit von Herstellern und Lieferanten nachgewiesen werden müssten.Zuletzt habe die Bundesregierung noch dementiert, dass bereits eine Entscheidung über die Beteiligung von Huawei am 5G-Netz gefallen sei. Es sei allerdings auch betont worden, dass in keinem Entwurf eine Ausschlussklausel enthalten gewesen sei. Huawei müsse nun wie die Wettbewerber nachweisen, dass die Sicherheitskriterien erfüllt seien.Für die Telekom wäre es positiv, wenn mit Huawei der technologisch starke und günstige Marktführer für den 5G-Ausbau als Partner verfügbar wäre. Der Sprung auf ein neues Jahreshoch scheine möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: