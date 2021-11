Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,64 EUR +1,56% (03.11.2021, 16:54)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,64 EUR +1,57% (03.11.2021, 16:41)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (03.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Telekom-Tochter T-Mobile US habe am heutigen Mittwoch ihre Q3-Zahlen präsentiert. Auch wenn sie deutlich weniger als noch im Vorjahr verdient habe, habe sie damit die Erwartungen geschlagen. Zudem sei das Jahresziel erhöht worden. Folgerichtig hätten die Aktien von T-Mobile US sowie des Mutterkonzerns Deutsche Telekom Fahrt aufgenommen. Letztere stehe sogar vor einem neuen Kaufsignal.Die Deutsche Telekom-Aktie lege einen Zahn zu. Sowohl die Zahlen des Tochterunternehmens als auch ein neues Analystenrating von JP Morgan würden bei den Anlegern für gute Stimmung sorgen. Die US-Bank habe das Rating für Deutsche Telekom nach den Zahlen von T-Mobile US auf "overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der US-Mobilfunker habe die Erwartungen etwas übertroffen und den Ausblick angehoben, habe Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben.So habe die Deutsche Telekom-Aktie am Mittwoch rund zwei Prozent zugelegt und notiere damit vor zwei wichtigen Hürden. Denn nicht einmal ein halbes Prozent über der aktuellen Notierung verlaufe die Begrenzung des kurzfristigen Abwärtstrendkanals bei 16,75 Euro. Unweit davon verlaufe die 200-Tage-Linie bei 16,87 Euro. Ein Sprung über diese Marken würde den Abwärtstrend beenden und ein starkes Kaufsignal auslösen. Die nächsten Etappenziele lägen dann am GD50 bei 17,15 Euro und am März-Verlaufshoch bei 17,36 Euro.Die Zahlen der Tochter hätten heute bei der T-Aktie für neue Impulse gesorgt. Kurzfristig könnten ein neues Kaufsignal sowie die Quartalszahlen am 12. November beflügeln.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: