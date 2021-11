Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (25.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Trotz der starken Quartalszahlen zuletzt komme die Aktie der Deutschen Telekom nach wie vor nicht in Fahrt. Dabei bleibe die Nachrichtenlage gut. Auch die Ziele der neuen Ampel-Regierung in Deutschland sollten dem DAX-Konzern in die Karten spielen. Jefferies bekräftige deshalb noch einmal seine Kaufempfehlung.Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung beinhalte stützende Elemente für die Telekom, so Analyst Ulrich Rathe. Er habe dabei unter anderem auf den Fokus auf die Digitalisierung verwiesen und sein Kursziel von 21,80 Euro bekräftigt. Die Einstufung laute "buy".Für neuen Schwung sorge die Kaufempfehlung am Donnerstag zunächst allerdings wieder einmal nicht. Bereits seit Monaten würden die meisten Experten deutlich höhere Kursziele ausrufen. Nachdem die Aktie von Oktober 2020 bis August dieses Jahres noch gut gelaufen sei, könne sie die Vorschusslorbeeren seitdem nicht mehr erfüllen. Auch das Mehrjahreshoch sei nach wie vor mehr als zehn Prozent entfernt.Die T-Aktie komme nicht in Schwung. Doch die Geschäfte würden gut laufen und die Bewertung sei attraktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.