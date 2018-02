Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 hat das Unternehmen mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (22.02.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Bettina Deuscher, Investmentanalystin von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) weiterhin zu kaufen.Obwohl die operative Performance im Schlussquartal nicht in sämtlichen Segmenten die Wachstumsprognosen der Analystin habe erfüllen können, habe die Deutsche Telekom AG auf Jahressicht mit einer soliden Bilanz gezeigt, dass das Unternehmen auf den Wachstumspfad zurückgekehrt sei. Die Wachstumsinvestitionen in den Netzausbau im Zuge der "Leading European Telco"-Strategie würden die positive Nachfrage unterstützen, was die Steigerung relevanter Kundenzahlen in den USA und Europa zeige. Während in den USA das Mobilfunkgeschäft unverändert wachse, sei der Wachstumstreiber in Europa die Konvergenz und rege Nachfrage nach Bündelprodukten, die mit einem Festnetz- und Mobilfunkanschluss aus einer Hand einhergehen würden. Die mobilen Daten würden ungebrochen wachsen, vor allem im Unternehmenskundengeschäft (Machine-to-Machine, Internet-der-Dinge). Damit steige der Investitionsdruck für den Netzausbau mit gigabitfähigen Leistungsstärken.Auf Jahressicht habe die Deutsche Telekom den Konzernumsatz um 2,5% yoy auf knapp 75 Mrd. EUR gesteigert. Ertragsseitig hätten neben dem Erlöswachstum Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen zu einer adj. EBITDA-Steigerung auf 22,2 Mrd. EUR nach 21,4 Mrd. EUR im Vorjahr (+3,8% yoy) geführt. Der FCF (vor Spektrum und Dividenden) habe planungsgemäß um 11% gesteigert werden können. Obwohl hohe Zusatzkosten für US-Mobilfunkspektrum zu stemmen gewesen seien, hätten sich die Nettofinanzschulden lediglich geringfügig erhöht, das Net Debt/EBITDA sei stabil bei 2,3x und innerhalb des Zielwertes. Für 2018 werde weiteres Wachstum erwartet. Details zur Finanzstrategie ab 2018 würden am CMD Ende Mai 2018 vorgestellt. Es sei eine Dividendenanhebung um 8% geplant. Das DCF-Modell der Analystin ermittle einen unveränderten fairen Wert von 18 EUR je Aktie.Auf dem aktuellen Bewertungsniveau belässt Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, daher ihr Rating bei "kaufen". Risiken würden vor allem Währungs-, Regulierungs- und M&A-Risiken betreffend T-Mobile USA (Fusion/Verkauf) umfassen. Das Kursziel werde bei 18 EUR belassen. (Analyse vom 22.02.2018)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:12,99 EUR -2,22% (22.02.2018, 12:51)