Die Umsätze könnten 2018 75,203 Mrd. EUR und 2019 77,152 Mrd. EUR betragen. Das EBITDA werde für 2018 mit 22,883 Mrd. EUR und für 2019 mit 24,046 Mrd. EUR prognostiziert. Für 2018 könnte das EBIT bei 10,540 Mrd. EUR liegen und für 2019 bei 11,531 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie könnte 2018 1,01 EUR und 2019 1,12 EUR betragen. Die Dividende je Aktie könnte 2018 bei 0,70 EUR und 2019 bei 0,75 EUR liegen. Für das Jahr 2018 könnte ein Cashflow je Aktie von 3,75 EUR testiert werden und für 2019 ein Cashflow je Aktie von 4,01 EUR. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 6,82 EUR und 2019 7,46 EUR betragen. Die Nettoverschuldung von 49,83 Mrd. EUR 2018 könnte 2019 auf 47,62 Mrd. EUR leicht absinken.



Die Deutsche Telekom werde am 9. Mai 2018 ihr Quartalsergebnis für das erste Quartal 2018 veröffentlichen und am 17. Mai 2018 die Hauptversammlung in Bonn abhalten.



Die Aktie der Deutschen Telekom AG habe sich in den letzten fünf Handelsjahren überwiegend im Seitwärtstrend gezeigt. Trendfolgende Handlungen seien schwer umsetzbar gewesen. Lediglich zwischen Mitte 2013 und Anfang 2015 sei eine verhältnismäßig saubere Aufwärtsbewegung aufgetreten, danach sei der Wert volatil zwischen 14,00 Euro und 17,60 Euro gependelt. Kürzlich sei die Aktie unter die untere Seitwärtszonenbegrenzung gefallen, was in der vergangenen Handelswoche zu einem Schlusskurs von gut 13,00 Euro geführt habe.



Charttechnisch gesehen könnte der Bruch durch die Unterstützung von 14,00 Euro bedeuten, dass sich für die Telekom-Aktie eine Abwärtstendenz ankündige und Verkäufe eine interessante Option wären. Verkäufe unterhalb von 14,00 Euro mit dem vorläufigen Ziel von 12,00 Euro beziehungsweise 11,40 Euro wären somit gegebenenfalls denkbare Szenarien. Ein Rücklauf über 14,30 Euro wäre jedoch mit einem Rückfall in die genannte Seitwärtszone gleichzusetzen, womit Handlungen erneut eher uninteressant erscheinen würden. (Analyse vom 12.03.2018)



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (12.03.2018/ac/a/d)

Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom AG sei nach eigenen Angaben mit rund 168 Millionen Mobilfunkkunden, 28 Millionen Festnetzkunden und 19 Millionen Breitbandanschlüssen eines der weltweit führenden Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern biete seine Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden an und sei in über 50 Ländern vertreten.Die Gruppe Deutsche Telekom AG untergliedere sich in die vier operativen Segmente Deutschland, Europa, USA und Systemgeschäft. Letzteres bündele unter der Marke T-Systems das Geschäft für ICT-Produkte und -Lösungen für große multinationale Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2017 seien etwa 66 Prozent des Gesamtumsatzes außerhalb Deutschlands erwirtschaftet worden. Der Konzern habe seinen Sitz in Bonn und wird von CEO Timotheus Höttges geleitet.Transaktionen im Jahr 2017Die Deutsche Telekom habe den Internetdienstanbieter Strato an United Internet veräußert und dafür 600 Mio. Euro erhalten. Außerdem seien die Anteile am Online-Marktplatz-Betreiber Scout24 für von 319 Mio. Euro verkauft worden. Im Gegenzug habe die Telekom den Online-TV-Anbieter Lyer3TV für rund 325 Mio. US-Dollar gekauft. Die Transaktionen rund um den Erwerb von Tele2 Netherlands und UPC Austria stünden noch unter Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden. Hier gehe es um Transaktionssummen jenseits der Zwei-Milliarden-Euro-Marke.E-Tankstellen - Die Telekom nutze vorhandene Ressourcen effektiv ausWarum nicht vorhandene Ressourcen nutzen? Die Deutsche Telekom wolle Mitte 2018 den Aufbau eines Ladenetzes für Elektroautos beginnen. Auf diese Weise bekämen die bereits vorhandenen rund 12.000-Telekom-Verteilerkästen eine neue Aufgabe: Sie sollten zu Stromtankstellen umgewandelt werden, 500 davon sogar als Schnellladestationen mit einer Leistung von 100 Kilowatt. Ein Prototyp dieser Ladesäulen finde sich am Olympiaturm in München. Damit werde sich die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte von derzeit rund 10.800 mehr als verdoppeln. Die Telekom verfüge in Deutschland übrigens über rund 380.000 Kabelverzweiger - ein erhebliches Potenzial.Details zur AktieDie Aktie der Deutschen Telekom habe ihren ersten Börsengang am 18. November 1996 mit einem Erlös von 10,0 Mrd. Euro gefeiert. Der erste offizielle Ausgabepreis habe bei 14,57 Euro gelegen. Danach habe es am 28. Juni 1999 den zweiten Börsengang mit einem Erlös von 10,8 Mrd. Euro gegeben, hier habe der offizielle Platzierungspreis bei 39,50 Euro gelegen. Am 19. Juni 2000 sei der dritte Börsengang mit einem Erlös von 13,0 Mrd. Euro gefolgt, der offizieller Emissionspreis habe bei 66,50 Euro gelegen.Nach dem ersten Börsengang habe der Streubesitz bei gerade einmal 26 Prozent und der Anteil des Bundes bei 74 Prozent gelegen. Nach dem zweiten Börsengang habe der Bund seinen Anteil auf 65 Prozent reduziert und beim dritten Börsengang auf 58 Prozent. Durch weitere Kapitalmaßnahmen über die Jahre habe der Bund seinen Anteil sukzessive weiter reduziert.Größte Anteilseigner seien mit 17,40 Prozent die Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Bund mit einem Anteil von 14,5 Prozent. Der größte institutionelle Anleger sei die US-Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock mit einem Anteil von 4,91 Prozent. Zum Stichtag am 31. Dezember 2017 hätten neben der KfW und dem Bund institutionelle Anleger rund 53,3 Prozent der Aktien und Privatanleger 14,8 Prozent der Aktien gehalten.Das Wertpapier sei unter anderem Mitglied im DAX und im Euro Stoxx 50. Der Markt bewerte den Konzern derzeit mit 63,11 Mrd. EUR. Die Aktie hätten in den letzten 52 Wochen 18,145 EUR im Hoch und 12,72 EUR im Tief gekostet. In den letzten fünf Jahren hab sie eine Performance von rund 58 Prozent erzielt und sei damit im Vergleich zum DAX, der um rund 54 Prozent im Vergleichszeitraum gestiegenm sei, aktuell ein leichter Outperformer.Peergroup-Vergleich: Deutsche Telekom im MittelfeldIn einem Peergroup-Vergleich mit der BT Group, KPN, Telecom Italia, Telefonica und Vodafone lande die Aktie der deutschen Telekom im Jahr 2017 im Mittelfeld. Die Aktien von Vodafone hätten im europäischen Telekommunikationssektor die beste Performance erzielt. Auf den weiteren Plätzen vor der Telekom-Aktie hätten sich KPN, Orange und Telefonica gefunden. Nur die Aktien der Telecom Italia und der BT Group hätten schlechter abgeschnitten.Aktuelle AnalysenDie Analysten von Bankhaus Lampe, Barclays, Berenberg, Bernstein, CFRA, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DZ Bank, Exane BNP, Goldman Sachs, HSBC, Independent Research, Jefferies, JPMorgan, Kepler Cheuvreux, Macquarie, Morgan Stanley, NordLB, RBC Capital, Société Générale und UBS hätten in 2018 Studien zur Aktie gefertigt. Von den 23 Analysen liege das tiefste Kursziel bei 13,00 EUR (Jefferies vom 20. Februar 2018) und das höchste bei 19,60 EUR (Deutsche Bank vom 30. Januar 2018). Das Durchschnittskursziel liege bei 16,78 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 13,26 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Fundamentaldaten 2017Bei der Deutschen Telekom werde jeweils zum 31. Dezember gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Der Umsatz im Jahr 2017 habe bei 74,9 Mrd. EUR und das EBIT bei 9,383 Mrd. EUR gelegen. Das Konzernergebnis sei mit 3,461 Mrd. EUR testiert worden. Der Gewinn je Aktie habe bei 0,74 EUR gelegen. Der aktuelle Dividendenvorschlag liege bei 0,65 EUR je Anteilsschein. Damit würde die Dividende zum dritten Mal in Folge steigen und die Ausschüttungssumme läge bei 3,1 Mrd. EUR.Ein Blick in die Bilanz zeige 3,312 Mrd. EUR an liquiden Mitteln. Das gezeichnete Kapital liege bei 12,189 Mrd. EUR. Die Verbindlichkeiten bei 98,864 Mrd. EUR und die Netto-Finanzverbindlichkeiten seien mit 50,8 Mrd. EUR testiert worden. Das Eigenkapital werde mit 42,5 Mrd. EUR angegeben, die Eigenkapitalquote liege bei 30,0 Prozent. Damit bringe es die Deutsche Telekom auf eine Bilanzsumme in Höhe von 141,3 Mrd. EUR. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 216.000 Mitarbeiter beschäftigt.