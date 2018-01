ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (22.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Bonner Konzern habe bekräftigt, seine Dividende kontinuierlich zu erhöhen. Damit würde sich die ohnehin attraktive Dividendenrendite weiter verbessern. Zudem habe es neue Gerüchte gegeben, die Deutsche Telekom könne mit dem französischen Konkurrenten Orange fusionieren. Die Deutsche Telekom-Aktie habe daraufhin am Montag deutlich zugelegt.Auf Basis des aktuellen Kursniveaus würde eine auf 0,66 Euro erhöhte Ausschüttung einer Dividendenrendite von gut 4% entsprechen. Gleichzeitig sei das Abwärtsrisiko bei der T-Aktie mittlerweile gering.Die T-Aktie notiere nun wieder über der von charttechnisch orientierten Investoren viel beachteten 21-Tage-Linie. Sie gelte als Indikator für den kurzfristigen Trend und verläuft bei 14,75 Euro. Sie sei zwar noch immer abwärts gerichtet, aber mittlerweile weniger steil. Die T-Aktie sei für konservative Anleger weiterhin haltenswert, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2018)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,735 EUR +2,11% (22.01.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,84 EUR +2,45% (22.01.2018, 21:59)