XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,29 EUR -1,34% (27.02.2018, 12:49)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,29 EUR -1,45% (27.02.2918, 13:05)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (27.02.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) weiterhin zu kaufen.Der Konzern habe im Geschäftsjahr 2017 ein Umsatzplus von 2,5% auf EUR 74,9 Mrd. (Vj. EUR 73,1 Mrd.) erzielt, wobei Wechselkurseffekte die Entwicklung um EUR 0,6 Mrd. und Konsolidierungseffekte um EUR 0,1 Mrd. gebremst hätten. Das bereinigte EBITDA habe EUR 22,2 Mrd. erreicht. Währungs- und konsoldierungsbereinigt habe der Wert im kommunizierten Zielkorridor von EUR 22,4 Mrd. bis EUR 22,5 Mrd. gelegen. Das EBIT habe aufgrund von Sondereffekten um EUR 0,2 Mrd. auf EUR 9,4 Mrd. erhöht werden können. Erwartet worden sei ein Rückgang. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) habe bei EUR 5,0 Mrd. gelegen (Vj.: EUR 4,5 Mrd.). Das Konzernergebnis habe von einem Steuerertrag von EUR 0,6 Mrd., im Wesentlichen aus der US-Steuerreform profitiert, und habe EUR 3,5 Mrd. betragen. Dies habe einem EPS von EUR 0,74 entsprochen.Der Dividendenvorschlag belaufe sich auf EUR 0,65 je Aktie, wobei die in den zurückliegenden Jahren sehr erfolgreiche Aktiendividende nicht mehr angeboten werden solle.Für die Jahre 2018 und 2019 erwarte die Unternehmensleitung ein anhaltendes profitables Wachstum. Ab 2019 sollten alle operativen Segmente zum Umsatzwachstum beitragen. Das bereinigte EBITDA solle 2018 EUR 23,2 Mrd. erreichen und 2019 weiter ansteigen. EBITDA und EBIT nach IFRS sollten hingegen nach positiven Sondereffekten in 2017 in 2018 zurückgehen und sich 2019 verbessern. Die Investitionen sollten sich in 2018 auf rund EUR 12,5 Mrd. belaufen. Ein massiver Ausbau der Netzinfrastruktur in Deutschland, den USA und Europa sei geplant.Auf dem aktuellen Bewertungsniveau bleibt die Deutsche Telekom-Aktie aber eine klare "kaufen"-Empfehlung, so Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB. Das Kursziel werde von EUR 19,00 auf EUR 18,00 gesenkt. (Analyse vom 27.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: