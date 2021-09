Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (07.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Dank einer starken Nachrichtenlage könne die Deutsche Telekom den Abwärtstrend seit Mitte August am Dienstag stoppen. Der DAX-Konzern erweitere die Beteiligung an der wichtigen Tochter T-Mobile US, gleichzeitig werde die Softbank neuer Großaktionär beim Magenta-Riesen. Finanzielle Spielraum bringe zudem der Verkauf einer weiteren Tochter.Durch eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage übernehme die Telekom insgesamt rund 45 Millionen Aktien von T-Mobile US vom japanischen Mischkonzern Softbank. Damit steige die Beteiligung um 5,3 Prozentpunkte auf 48,4 Prozent. Die Softbank erhalte im Gegenzug etwa 225 Millionen neue Telekom-Aktien und werde mit einer Beteiligung von 4,5 Prozent zweitgrößter Aktionär des DAX-Konzerns.Doch das sei nicht alles: Die Telekom wolle noch weitere rund 20 Millionen Aktien von T-Mobile US übernehmen, um sich die Mehrheit zu sichern. Dafür solle ein Teil der Erlöse aus dem nun vereinbarten Verkauf von T-Mobile Netherlands hergenommen werden. Dieser habe bereits länger zur Diskussion gestanden. Nun greife ein Konsortium der Finanzinvestoren Apax und Warburg Pincus für 5,1 Milliarden Euro zu.Die Telekom arbeite seit langem an einem Finanzkonstrukt, wie die Mehrheit an T-Mobile US erworben werden könne. Das scheine nun gelungen zu sein. Entsprechend gut kämen die News an der Börse an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.