Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (05.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der neue Mobilfunkstandard 5G sei in aller Munde. Inzwischen habe die Deutsche Telekom bereits erste Tarife für Privatkunden im Angebot. In Berlin und Bonn könne lokal begrenzt auch schon auf das Netz zugegriffen werden. Wichtiger werde 5G allerdings für die Industrie. Hier beginne bereits der Kampf zwischen den Mobilfunkanbietern.Privatkunden würden beim derzeitigen Gebrauch kaum eine Verbesserung durch 5G feststellen. Anders die Industrie: Für die hochsensible Fertigung der Industrie 4.0 sei 5G für den reibungslosen Ablauf quasi unverzichtbar. Nach der milliardenschweren 5G-Auktion würden Deutsche Telekom, 1&1 Drillisch und Co vor allem hier das Geld in den kommenden Jahren wieder einspielen wollen.Doch es sei ein harter Kampf um die Kunden. Die Telekom habe Pilotprojekte mit Osram und dem Transportroboterbauer EK Automation gestartet. Kunden könnten künftig auf ihrem Campus, also dem Firmenkomplex, eigene Mobilfunknetze haben. Im Gegensatz zum bisherigen WLAN-Standard biete das mehr Sicherheit und höhere Kapazitäten.Noch bleibe allerdings offen, ob das Angebot wirklich genutzt werde. Denn klar sei: Nur wenn das Campus-Netz preislich konkurrenzfähig zum WLAN sei, werde es sich langfristig durchsetzen. Die Telekom jedenfalls sei zuversichtlich, dass dies möglich sei und wolle auch bei den Industriekunden ähnlich wie bei den Privatkunden die Vorreiterrolle einnehmen.Konservative Anleger setzen auf den Sprung über diese Marke und bleiben bei der Dividendenperle an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.